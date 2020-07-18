Верховная Рада выделила деньги на помощь украинцам, которые потеряли работу во время карантина

Как рассказал нардеп, замглавы парламентского комитета по вопросам социальной политики Михаил Цымбалюк в эфире телеканала «Украина 24», Кабмин выделил 6 миллиардов гривен для помощи людям, которые стали безработными. По данным депутата, за время карантина работу потеряли около 2 миллионов украинцев.

Отмечается, что правительство выделило дополнительные деньги на пособия по безработице.

«Суммы от 600 грн до 7-8 тыс. грн в зависимости от последнего места работы и срока такой помощи», - объяснил Цымбалюк.

Он также добавил, что большая часть украинцев, которые потеряли работу во время карантина, не были официально трудоустроены и не платили деньги в бюджет Украины. Чтобы обеспечить всех людей социальной помощью, пришлось привлечь все денежные резервы.

Согласно данным Госслужбы занятости, по состоянию на 1 июля 2020 года в Украине официально зарегистрировано 518 тысяч безработных. Из них около половины – это люди с высшим образованием. В службе занятости также сообщили, что с марта по июнь смогли трудоустроить около 174 тысяч украинцев. Активнее всего людей брали в сферу сельского хозяйства, так как там начался сезон работ.

Напомним, что будет выплата дополнительных пособий украинцам, важное распоряжение Кабмина: кто получит деньги.

Как сообщала Politeka, кому ждать денег с 15 июля после решения Кабмина: "Можно получить финансовую помощь".

Также Politeka писала, что украинцев ошарашили, что будет с пенсиями и зарплатами: Денег не хватит.