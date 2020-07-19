Зірки часто з'являються у відвертих образах і демонструють свої принади без білизни 

Здається ці красуні забули про існування ліфчиків, та й навіщо їх одягати, адже їх форми досконалі, повідомляє Politeka.net.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі нерідко з'являється на публіці без нижньої білизни. При цьому принади акторки виглядають ідеально, адже і найголовніше відчувати в спеку свободу. 

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🆕📸 07-11 #AngelinaJolie 's eyes can melt your heart. 😍

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Модель і актриса Емілі Ратаковськи часто хвалиться своїми розмірами, забувши надіти білизну. Красуня знає, як вигідно показати форми. 

У російської співачки Ольги Бузової невеликі, акуратні груди, яку також гріх не виставити напоказ. Облягаючий топ підкреслив всі достоїнства зірки. 

Модель з сімейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, не упускає можливості показати свої невеликі груди, і іноді викликає просто фурор витівкою. 

Белла Хадід підкорила ідеальними формами без ліфчика. Зірка часто публікує подібні фото у своєму Instagram і отримує масу приємних повідомлень від шанувальників. 

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт довго не могли домовитися про опіку над дітьми після розриву відносин. В цьому їм допомогли численні сеанси психотерапії.

Інсайдер, близький до сім'ї зірок, зазначив, що зараз колишнє подружжя налагодило «переїзди» дітей між будинками мами та тата.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала у відвертому топі. 

Красуню сфотографували крупним планом. Модель розпустила волосся і пильно дивилася в камеру. Губи знаменитість відкрила, що додало знімку більше пікантності. 

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковски приголомшила змінами у зовнішності, стала ще красивішою

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