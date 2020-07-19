Звезды часто появляются в откровенных образах и демонстрируют свои прелести без белья

Кажется эти красотки забыли о существовании лифчиков, да и зачем их надевать, ведь их формы совершенны, сообщает Politeka.net.

Голливудская актриса Анджелина Джоли нередко появляется на публике без нижнего белья. При этом прелести актрисы выглядят идеально, и ведь самое главное ощущать в жару свободу.

Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски часто хвастается своими размерами, забыв надеть белье. Красотка знает, как выгодно показать формы.

У российской певицы Ольги Бузовой небольшая, аккуратная грудь, которую также грех не выставить напоказ. Облегающий топ подчеркнул все достоинства звезды.

Модель из семейства Кардашьян, Кендалл Дженнер, не упускает возможности показать свою небольшую грудь, и иногда вызывает просто фурор выходкой.

Белла Хадид покорила идеальными формами без лифчика. Звезда часто публикует подобные фото в своем Инстаграм и получает массу приятных сообщений от поклонников.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт долго не могли договориться об опеке над детьми после разрыва отношений. В этом им помогли многочисленные сеансы психотерапии.

Инсайдер, близкий к семье звезд, отметил, что сейчас бывшие супруги наладили «переезды» детей между домами мамы и папы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в облегающем топе.

Красотку сфотографировали крупным планом. Модель распустила волосы и пристально смотрела в камеру. Губы знаменитость приоткрыла, что придало снимку больше пикантности.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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