Відомий бодібілдер і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан), більш відомий як чоловік Наташі Корольової, здивував незвичайним образом
На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька історій зі свого заходу, передає Politeka.net. Як відомо, Тарзан проводить караоке-вечірки, на яких збираються люди, які люблять веселитися і співати пісні. Сам артист організовує і веде програму і виконує пісні.
На сторіс відображений момент, коли Тарзан виступав перед публікою. Він вибрав для виконання пісню «Лондон-Париж». Варто зазначити, що особливої уваги заслуговує наряд Тарзана. Він надів молодіжні джинси, які спустив, засвітивши свій торс. Зверху 50-річний стриптизер одягнув светр на голе тіло, через який чудово проглядалися його м'язи. Дивлячись на його виступ, одразу стає зрозумілим, за що його любить Наташа Корольова.
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«Ось це талант», - підписала одну з історій фанатка.
Раніше ми писали, що безсоромний Тарзан забрався на дерево заради незвичайного кадру. Спортсмен позував в легкій сорочці, яка розвивалася за вітром. Крій одягу дозволяв помилуватися м'язами стриптизера.
Як відомо, Наташа Корольова і Тарзан одружилися в 2003 році. Вони виховують сина Архипа.
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