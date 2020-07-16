Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова з'явилася у відвертому вигляді

Зірка вирішила здивувати шанувальників і з'явилася на обкладинці журналу "Playboy", передає Politeka.net. Артистка обв'язала рукави білої сорочки навколо грудей, яка трохи"сплюснулась" від тиску.

Також на Бузовій були білі трусики на високій посадці, які ідеально підкреслили тонку талію.

Ольга втягнула живіт, в пупку якого блищала сережка. Крім того, зірка засвітила ребра.

Тіло артистки неприродно сяяло від косметичних засобів. Зірка дивилася в камеру і посміхалася. Її укладка з хвилястих локонів виглядала ідеально.

"Ось вона я 👸🏻 і моя четверта обкладинка для @playboy_russia 🐰", - написала співачка у пості.

За дві години пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

"Як же пощастило Давиду🤤🤤🤤🔥🔥🔥", "Груди 🔥", "ти Наша красуня, Оль😘", "боже ольга ви шикарні 😻 все завтра йду шукати цей журнал", "Нереалка🥵", "Обкладинка вогняна", "Оляяя, ну ти красуня 🧚🏼💘", "Яка засмага 😍", "Ось це так, 👍👍👍Ольга🔥 неймовірно жіночна, сексуальна красуня! ❤️❤️❤️", "Фурор 😻 Сексі наша 💔", "Вогонь 🔥 Це 💣💣💣 дуже спекотна фотосесія", "Треба жити собі в задоволення, правильно 😁 це і є політика вільної людини", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова представила спекотне фото в блакитному топі на блискавці. Судячи з випираючих ознак, модель забула одягнути білизну і при цьому трохи розстебнула блискавку, щоб додати кадру деякої пікантності.

Довжина топіка дозволила розглянути пружний живіт зірки і її тонку талію.

Нагадаємо, що Бузова зняла одяг заради жаркого кадру в лазні, засвітивши зайве: по стопах Волочкової та Семенович.

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