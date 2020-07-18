Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников утренним образом

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в одном халатике, передает Politeka.net. Бузова стояла возле окна с прекрасным видом на центр Москвы. Она была одета в отельный халатик, который немного распахнула на груди. На голове у нее красовалось полотенце. Судя по всему, певица только вышла из душа. Кстати, на фото Бузова была без капли макияжа, демонстрируя свою натуральную красоту.

«Последние дни так плохо и мало спала. А сегодня в любимом Балчуг наконец-то выспалась. Как всё-таки хорошо спать и быть во сне. Ведь во сне нет проблем, а даже если плохой сон - то можно проснуться, перевернуть подушку и проблема решена», - поделилась певица личными проблемами с фанатами.

Менее чем за час пост артистки собрал почти 120 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу положительных отзывов.

«Сон-это важно», «Красотка», «Обожаю отели, в них как-то все по особенному, а ещё можно все раскидывать и не убираться», «Какой прекрасный вид из окна», «Миром правит любовь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова попала в скандал после того, как провела эфир «Дом-2» в состоянии алкогольного опьянения. Такое поведение Бузовой шокировало ее коллегу Андрея Черкасова и участников шоу.

Напомним, что раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз".

Как сообщала Politeka, Бузова неожиданно засветила новый бюст, очень жаркие фото: "Откуда?".

Также Politeka писала, что эпатажная Бузова без стеснения осталась в одних трусах: "Фурор".