Шанувальники оцінили принади співачки

Ольга Бузова захопила шанувальників новою спекотної фотосесією для російської версії журналу Playboy. До слова, для телеведучої це вже четверта обкладинка для цього видання, пише Politeka.net.

34-річна телеведуча приготувала фанатам пікантний сюрприз - вона знялася для російської версії видання Playboy. У фотосесії телеведуча приміряла відразу кілька образів, всі вони були досить відвертими, так що фігура зірки відразу удостоїлася безлічі компліментів.

«Ось це так, Ольга неймовірно жіночна, сексуальна красуня!» - написали шанувальники.

«Боже, Ольга, ви шикарні!» - відзначили інші.

Шанувальники захоплювалися плоским животом співачки, ефектними стегнами і сексуальної грудьми. Все тому, що на фото груди Бузової була дуже пишною, що здалося шанувальникам вкрай підозрілим. Саме тому багато хто визнав, що такі форми є «роботою» майстра фотошопу або ж пластикою.

«Дуже спекотне фото, зараз все обговорюватимуть груди» - напророкувала одна шанувальниця.

«Груди тобі відфотошопили» - написали інші

«Груди - фотошоп!» - хтось відразу почав звинувачувати співачку.

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