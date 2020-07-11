Російська зірка Анна Семенович вирушила відпочивати на море і закидала мережу яскравими фотографіями з відпустки

Як передає Politeka.net, свіжу публікацію співачка зробила на особистій сторінці в Instagram.

Артистка в чорному купальнику і сонцезахисних окулярах показала, як приймає сонячні ванни на березі російського курорту – Сочі. Ганна вже встигла засмагнути і виглядає вона просто дуже щасливою.

У підписі до фото, зірка поділилася радісною подією - вона записала нову музичну композицію під назвою «Мані Бой» і незабаром представить її своїм шанувальникам.

«У мене для вас чудова новина , в понеділок прем'єра моєї нової пісні 🤩 #МаниБой Це дуже яскрава і барвиста робота , я разів десять її перепевала в студії , переробляла аранжування і ось вона скоро почне свій шлях 🙏🏼 Гумор і модний програш я вам обіцяю , а якою буде кліп і хто його буде знімати 😉 Чекаєте? «, - повідомила співачка.

Раніше ми розповідали, як Анна Семенович показала, як полетіла відпочивати на море. До цього з-за карантину вона майже півроку нікуди не літала. Актриса зізналася, що дуже щаслива сидіти в літаку і пити шампанське.

"Як-то навіть трохи хвилююче,але дико приємно. У Сочі на пристрасні ночі.А де ви вирішили відпочивати цього літа?", - зазначила знаменитість.

Користувачі соціальної мережі розділили захват Анни Семенович і залишили багато позитивних коментарів.

Нагадаємо, фігуриста Семенович без одягу показала, як розважається у ванній.

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