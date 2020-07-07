Українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковська вразила об'ємами в глибокому декольте

Популярна співачка активно веде сторінку в Instagram, де публікує жаркі фото, передає Politeka.net.

На одному з нових фото красуня з'явилася в топі з великим вирізом посередині, з якого ледь не вилазили пишні принади.

Акценту такому "потужному" декольте додав золотий ланцюжок на шиї. При цьому Горячковська невинно опустила очі, посміхнувшись.

"Помилок не буває. Події, які ми притягуємо в наше життя, якими б неприємними для нас вони не були, необхідні для того, щоб ми навчилися того, чого повинні навчитися. Яким би не був наш наступний крок, він потрібен для того, щоб досягти того місця, куди ми вибрали шлях", - підписала фото красуня.

За годину пост зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Чот відразу в Київ захотілося", "Люба леді, як справи?", "Моя крихітка", "Мила", "У вас найкрасивіші соковиті вигини, які я так люблю і якими захоплююся, що вони є справжньою досконалістю і настільки чуттєвими на дотик, моя насолода...", "Правильні слова!!!! Але очі то на інше дивляться, не відриваючись!!!)))", "Краса просто", "Ось це масштабний захід 👏", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, у 2019 році Інна Горячковська стала Міс України з дев'ятим розміром грудей.

Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, вага 95 кг

Дівчина - випускниця Київського національного університету культури та мистецтв, де здобула освіту у сфері акторської майстерності.

Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.

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