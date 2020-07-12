Українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковська вразила пишним бюстом в купальнику
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина поділилася черговим пікантним знімком, на якому продемонструвала свій дев'ятий розмір грудей у всій красі, передає Politeka.net.
На фотографії вона позує в басейні, підставивши сонцю обличчя в сонцезахисних окулярах і посміхаючись.
Бюстгальтер купальника насилу утримує пишні груди дівчини, які притягують увагу оточуючих.
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«Літо зовні. Літо всередині.#❤️», – вона підписала знімок.
Менш ніж за годину фото зібрало першу тисячу лайків а також десятки захоплених коментарів, переважна більшість яких були від іноземців.
Як відомо, в минулому році Інна Горячковська стала Міс України з дев'ятим розміром грудей.
Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, вага 95 кг
Дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, де здобула освіту в сфері акторської майстерності.
Раніше ми розповідали про те, що українська модель і учасниця конкурсу Miss Universe Plus Size-2019 Міла Кузнєцова також користується величезною популярністю у фоловерів.
Зовсім недавно вона поділилася знімком, на якому позує в комплекті білизни червоного кольору з вузькими чорними вставками і босоніжках на високих підборах. Образ доповнила яскрава червона помада.
Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.
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