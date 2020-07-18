Російська примадонна Алла Пугачова розповіла, в чому полягає сімейне щастя

Про це пише Politeka.net.

Нові фото, які підкорили тисячі шанувальників, співачка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, на знімках можна побачити помолоділу Аллу Пугачову, яка з легкістю може "дати фору" молодим дівчатам.

"Перше правило сімейного щастя. Не дивись ліворуч, дивись направо і вперед", - йдеться у підписі до опублікованих знімків.

Користувачі Instagram миттєво відреагували на публікацію Алли Пугачової і завалили її захопленими коментарями.

"Спасибі вам", "Красуня", "Алла Борисівна найкраща!", "Які чудові фото!", "Головне, щоб вчинки збігалися зі словами!", "Красуня Алла Борисівна, любов моя", "Алла Борисівна, ви як завжди дуже красива і мила! Щастя вам і здоров'я!", "Фільм жахів без гриму", "Жах, ви взагалі розумієте що і кому пишете!? Чучундра", "Будьте здорові, прекрасна Алла Борисівна", "Ви-наше щастя!", - написали вони у коментарях під фото.

Раніше ми розповідали, як Філіп Кіркоров посварився з Аллою Пугачовою.

Кіркоров зізнався, що вже як мінімум, протягом року, він практично не спілкується з Аллою Пугачовою.

Крім того, Примадонна російської сцени вже кілька років не відвідує дні народження свого екс-чоловіка, а також його дітей – сина Мартіна і дочки Алли-Вікторії, яка, до речі, названа в честь колишньої коханої Кіркорова.

Проте, колишній чоловік Примадонни підкреслив, що він завжди готовий прийти Аллі Пугачовій на допомогу.

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "Обалденная наша!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним показали дітей в "королівських" образах: "Не даремно створили собі замок".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослої зачіскою, як у мами: "Не перуку".