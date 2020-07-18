Такой примадонну еще не видели

Российская примадонна Алла Пугачева рассказала, в чем заключается семейное счастье

Об этом пишет Politeka.net.

Новые фото, которые покорили тысячи поклонников, певица опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, на снимках можно увидеть помолодевшую Аллу Пугачеву, которая с легкостью может "дать фору" молодым девушкам.

"Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед", - говорится в подписи к опубликованным снимкам.

Пользователи Instagram мгновенно отреагировали на публикацию Аллы Пугачевой и завалили ее восторженными комментариями.

"Спасибо вам", "Красотка", "Алла Борисовна лучшая!", "Какие замечательные фото!", "Главное, чтобы поступки совпадали со словами!", "Красотка Алла Борисовна, любовь моя", "Алла Борисовна, вы как всегда очень красивая и милая! Счастья вам и здоровья!", "Фильм ужасов без грима", "Ужас, вы вообще соображаете что и кому пишете!? Чучундра", "Будьте здоровы, прекрасная Алла Борисовна", "Вы наше счастье!", - написали они в комментариях под фото.

Ранее мы рассказывали, как Филипп Киркоров разругался с Аллой Пугачевой.

Киркоров признался, что уже как минимум, в течение года, он практически не общается с Аллой Пугачевой.

Кроме того, Примадонна российской сцены уже несколько лет не посещает дни рождения своего экс-супруга, а также его детей – сына Мартина и дочери Аллы-Виктории, которая, к слову, назвала в честь бывшей возлюбленной Киркорова.

Однако, бывший супруг Примадонны подчеркнул, что он всегда готов прийти Алле Пугачевой на помощь.

Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".

Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".