О чем нужно знать льготникам

Стало известно, кто из украинцев может рассчитывать на спецпенсию

Об этом пишет портал NewsUa.

Как известно, для получения пенсии по инвалидности также необходим страховой стаж. И такое требование не зависит от группы, но имеет прямую связь с тем, в каком возрасте человек полностью или частично потерял работоспособность.

А вот период, в который человек получил инвалидность - до трудоустройства, во время или после окончания - не имеет значения при назначении от государства пенсионных выплат.

Если человек получил инвалидность вследствие трудового увечья или профзаболевания, то государство уже не считает количество страхового стажа.

Что касается людей с инвалидностью первой, второй и третьей группы общего заболевания, то им надо иметь страховой стаж для назначения выплат. Здесь все зависит от возраста, когда была получена инвалидность, и какая группа присвоена человеку.

Если инвалидность получили после достижения необходимого возраста, то выплаты можно оформить при наличии 15 лет страхового стажа.

Если стажа не хватает, то человек будет получать от государства социальную помощь (1712 грн по состоянию на 1 июля).

Согласно законодательству, выплаты в Украине по инвалидности назначаются пожизненно или же на весь период инвалидности.



Величина таких выплат зависит от группы инвалидности:

лица с инвалидностью 1 группы будут получать 100% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью 2 группы - 90% пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью 3 группы - 50% пенсии по возрасту.

Если же у человека с инвалидностью 2 и 3 группы есть необходимый страховой стаж, то размер ее пенсии может равняться пенсии по возрасту. В этом случае имеет значение возраст, в котором инвалидность была получена.

Выплаты могут быть увеличены за счет надбавок: на уход или на иждивенцев, дополнительные пенсии, индексации, пенсии за особые заслуги перед Украиной (если человек с инвалидностью имеет на них право).

50 грн надбавки будет на уход лицам с инвалидностью I группы, одиноким инвалидам II группы, а также одиноким лицам с инвалидностью III группы, которые достигли пенсионного возраста.

150 гривен - неработающим пенсионерам, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети. При этом государство будет доплачивать на каждого ребенка.

Напомним, украинцы массово потеряют льготы и субсидии, появился документ: что грозит пенсий.

Как сообщала Politeka, правила выплат больничных и декретных кардинально изменились: как получить деньги.

Также Politeka писала, что Кабмин одобрил новые компенсации для украинцев: что будет с пенсиями и зарплатами.