Меган Маркл зробила складний вибір перед переїздом з Канади до Великобританії

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Так, герцогиня "проміняла" свою улюблену собаку по кличці Богарт на життя в палаці з принцом Гаррі.

«Меган обожнювала цього пса, але прийняла рішення не перевозити його з собою через відносини Богарта з Гаррі. Богарт ніколи не підходив до Гаррі, коли сім'я гостювала в Канаді», - підкреслив обізнаний інсайдер.

Як відомо, пес Богарт не дуже любить принца Гаррі, тому при переїзді до Великобританії Меган вирішила віддати пса близьким друзям.

«Меган вважала, що буде несправедливо забирати його з собою, враховуючи ставлення Богарта до її чоловіка», — додало джерело з оточення колишньої герцогині.

Раніше Меган Маркл зізнавалася, що Богарт — її перша собака, яку вона забрала з притулку для тварин. Через час вона додому принесла пса Гая, щоб її первістку не було нудно.

Ще до знайомства з принцом Гаррі Маркл дбала про Богарта і Гая, як про своїх дітей. Актриса дозволяла собакам спати в її ліжку і купувала для них найкращу органічну їжу.

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Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами.

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