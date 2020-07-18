Волочкова в черговий раз довела, що краса - це великий труд

Скандальна балерина Анастасія Волочкова знову вразила шанувальників своїм, уже став легендарним, шпагатом. Цього разу зірка балету продемонструвала своїм шанувальникам свої заняття спортом, пише Politeka.net

Всім відомо, що краса вимагає жертв. Балерина Анастасія Волочкова постійно говорить про те, що слова підтверджуються, коли в кожному інтерв'ю розповідає про те, як нелегко досягається досконала фігура.

Цього разу балерина опублікувала відео, на якому показала одне зі своїх вправ на тренажері. Волочкова робить вправи на тренажері і свій знаменитий «вертоліт» - поворот ніг навколо тулуба, граючи, хоча не раз вже визнавалася, наскільки це складно.

Нагадаємо, в бесіді з журналістами Анастасія Волочкова заявила, що її шлях до успіху був тернистим, але зараз вона повністю щаслива і в першу чергу, завдяки своїм новим відносинам. Це щастя відзначають і її шанувальники, які помітили блиск в очах зірки.

У бесіді з журналістами Анастасія Волочкова заявила, що її шлях до успіху був тернистим, але зараз вона повністю щаслива і в першу чергу, завдяки своїм новим відносинам. Це щастя відзначають і її шанувальники, які помітили блиск в очах зірки.

«Буквально сяє від любові» - пишуть шанувальники в коментарях під постами артистки балету.

Правда, ім'я свого обранця балерина тримає в секреті, хоча і поділилася з журналістами планами на весілля, яка повинна відбутися незабаром. Але точної дати цієї радісної події балерина не назвала.

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