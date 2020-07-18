Волочкова в очередной раз доказала, что красота - это великий труд

Скандальная балерина Анастасия Волочкова вновь поразила поклонников своим, уже ставшим легендарным, шпагатом. В этот раз звезда балета продемонстрировала своим поклонникам свои занятия спортом, пишет Politeka.net

Всем известно, что красота требует жертв. Балерина Анастасия Волочкова постоянно говорит о том, что слова подтверждаются, когда в каждом интервью рассказывает о том, как нелегко достигается совершенная фигура.

В этот раз балерина опубликовала видео, на котором показала одно из своих упражнений на тренажере. Волочкова делает упражнения на тренажере и свой знаменитый «вертолет» - поворот ног вокруг туловища, играючи, хотя не раз уже признавалась, насколько это сложно.

Напомним, в беседе с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что ее путь к успеху был тернистым, но сейчас она полностью счастлива и в первую очередь, благодаря своим новым отношениям. Это счастье отмечают и ее поклонники, которые заметили блеск в глазах звезды.

В беседе с журналистами Анастасия Волочкова заявила, что ее путь к успеху был тернистым, но сейчас она полностью счастлива и в первую очередь, благодаря своим новым отношениям. Это счастье отмечают и ее поклонники, которые заметили блеск в глазах звезды.

«Буквально сияет от любви» - пишут поклонники в комментариях под постами артистки балета.

Правда, имя своего избранника балерина держит в секрете, хотя и поделилась с журналистами планами на свадьбу, которая должна произойти в скором времени. Но точной даты этого радостного события балерина не назвала.

Напомним, что скандальная Волочкова выстрадала королевский титул, не имея данных

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