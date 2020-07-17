Субсидії українців, які не були використані за цей опалювальний сезон, будуть перенесені

Про це повідомляє Politeka з посиланням на рішення Кабінету міністрів №1101.

Так, у тексті документа зазначається, що невикористані залишки наданої житлової субсидії на оплату ЖКГ будуть перераховані на наступний бюджетний період. Зазначається, що гроші підуть на рахунки, які були вказані в банківських установах.

Крім того, чиновники розповіли про те, що буде з субсидією в період епідемії вірусу з Китаю.

Зокрема, ніхто не має права позбавляти українця державної допомоги, якщо він несвоєчасно оплатив за ЖКГ. Це можливо лише зі смертю людини, який її отримував або при переїзді в інше житло.

У літній період перерахунок субсидії буде здійснюватися автоматично, без участі одержувача.

Крім того, на період дії карантину в півтора раза збільшена норма споживання енергоносіїв та води, на які надається допомоги.

До цього ми писали, що міністр фінансів Сергій Марченко під час спілкування зі ЗМІ розповів, що уряд не розглядає можливість скорочення субсидій на ЖКГ у 2021 році. Крім того, він зазначив, що в наступному році тариф на опалення може бути нижче, ніж в цьому.

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