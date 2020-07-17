В Британії таємно відсвяткували ще одне королівське весілля

Про це стало відомо з повідомлення британського журналу Hello. Зазначається, що 17 липня принцеса Беатріс (старша дочка принца Ендрю, другого сина королеви) таємно вийшла заміж за італійського мільйонера Едоардо Мапеллі-Моцци.

Церемонія пройшла в Каплиці Всіх Святих на території Віндзорського замку. Повідомляється, що на весіллі були присутні тільки найближчі пари, у тому числі королева Єлизавета II з чоловіком герцогом Единбурзьким Філіппом. Всі гості дотримувалися соціальної дистанції. Звичайно, принца Гаррі і Меган Маркл на весілля не запросили, так як вони знаходяться в США і не змогли б відвідати церемонію через пандемію.

Як відомо, про заручини Беатріс і Едоардо повідомили ще восени 2019 року. Їх весілля було заплановано на травень, але було відкладено через карантин. Ймовірно, молоді люди більше не змогли чекати і зважилися на таємне весілля. Варто відзначити, що молодята знайомі з дитинства, але зустрічатися почали лише в 2018 році.

Варто відзначити, що це вже шосте королівське весілля за останні 10 років. Весільний бум відкрило весілля принца Вільяма і герцогині Кейт Міддлтон, після чого всі молоді члени королівської родини стали пов'язувати себе узами шлюбу.

Нагадаємо, що Гаррі потрапив під каблук Маркл, у Єлизавети II розкрили скандальну правду: "Потягла за собою...".

Як повідомляла Politeka, близькі розкрили таємницю Меган Маркл і Гаррі: "Буде дитина".

Також Politeka писала, що Меган Маркл атакувала Єлизавету II і зізналася, чому втекла з палацу: "Це виявилося...".

Фото на головній: Getty Images