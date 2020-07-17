В Британии тайно отпраздновали еще одну королевскую свадьбу

Об этом стало известно из сообщения британского журнала Hello. Отмечается, что 17 июля принцесса Беатрис (старшая дочь принца Эндрю, второго сына королевы) тайно вышла замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли-Моцци.

Церемония прошла в Часовне Всех Святых на территории Виндзорского замка. Сообщается, что на свадьбе присутствовали только самые близкие пары, в том числе королева Елизавета II с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом. Все гости соблюдали социальную дистанцию. Конечно, принца Гарри и Меган Маркл на свадьбу не пригласили, так как они находятся в США и не смогли бы посетить церемонию из-за пандемии.

Как известно, о помолвке Беатрис и Эдоардо сообщили еще осенью 2019 года. Их свадьба была запланирована на май, но была отложена из-за карантина. Вероятно, молодые люди больше не смогли ждать и решились на тайную свадьбу. Стоит отметить, что молодожены знакомы с детства, но встречаться начали лишь в 2018 году.

Стоит отметить, что это уже шестая королевская свадьба за последние 10 лет. Свадебный бум открыла свадьба принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон, после чего все молодые члены королевской семьи стали связывать себя узами брака.

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