Меган Маркл вкотре заговорила про розрив відносин з королівським палацом в контексті прав жінок

Про це пише таблоїд Daily Star.

Екс-герцогиня зробила неоднозначну заяву, в якому натякнула, чому розірвала відносини з королівською родиною, в тому числі і з Єлизаветою II.

Так, 38-річна Меган Маркл вирішила надихнути молодих жінок у записаному відеоролику, який був приурочений до саміту лідерів Up Girl 2020 "боротися з несправедливістю".

Журналісти відразу ж сприйняли слова Меган Маркл як випад у бік королеви Єлизавети II.

"Ваша інтуїція скаже вам, що правильно і неправильно. Що справедливо, а що – ні. Найскладніше – це виявилося найскладнішим для мене – підкріплювати свої переконання діями", – відверто звернулася колишня зірка Голлівуду до жінок.

Екс-герцогиня Сассекська також закликала жінок до роботи у тому числі над собою, і попросила навчитися терпінню.

Британські експерти відразу ж сприйняли виступ Меган Маркл як завуальований удар по Єлизаветі II. Вони також визнали деякі висловлювання екс-герцогині виправданням рішення відмовитися від королівських привілеїв.

"Будьте там, де ви знаходитеся в даний момент. Зростання і зміни, які ви переслідуєте, можуть не відчуватися як що-небудь з дня у день. Але коли ви озирнетеся, я обіцяю, ви побачите, що все це складається", - додала Маркл у своєму зверненні.

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Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами.

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