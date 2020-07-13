Меган Маркл готова піти на все, щоб досягти поставлених перед собою цілей

Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Як стверджує відомий фотограф Артур Едвардс, зірка Голлівуду Меган Маркл, яка планувала втечу з палацу до весілля з принцом Гаррі, ретельно пропрацювала свій план.

Артур Едвард з самих перших днів фотографував принца Гаррі і стверджує, що син Діани сильно змінився після знайомства з Меган Маркл.

За його словами, Маркл відразу після весілля прагнула якомога швидше покинути Британію, оскільки зірка Голлівуду спочатку не збиралася жити в королівському палаці.

Артут поскаржився, що онук Єлизавети II перестав з ним спілкуватися і вони не контактують більше року. Цей факт дуже сильно ранить фотографа, який добре товаришував з принцом Гаррі.

"Це дуже безглуздо… Вона потягла Гаррі за собою, а він не мав абсолютно ніякого опору", - поскаржився він.

Підсумовуючи, королівський фотограф додав, що Меган Маркл, втікши з королівського палацу в США, домоглася свого.

Раніше ми розповідали про можливе поповнення в родині Меган Маркл і принца Гаррі. За інформацією журналістів, зараз Меган Маркл готується знову стати матір'ю.

Про вагітність Меган Маркл вже знають в королівському палаці. Королівські біографи повідомили, що Меган Маркл особисто розповіла Єлизаветі II зворушливу новину ще в травні.

Також ми повідомляли, що Меган Маркл піймала "зіркову хворобу". Герцогиня побоюється за спадкоємця, адже однорічний Арчі зовсім не спілкується з однолітками.

Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами.

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