Відома актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" порадувала шанувальників яскравим знімком

Як передає Politeka.net, серія свіжих фото з'явилася у актриси в Instagram. Мер'єм була одягнена в трендові речі 2020 року: вона одягла спідницю у клітку, білу сорочку, яку заправила тільки наполовину, залишивши другу половину на випуск. Крім цього, актриса зробила модну молодіжну зачіску у вигляді двох гульок. Зазначимо, що на свіжому фото Мер'єм виглядала дуже грайливою. Вона тримала в руках келих з лимонадом і пристрасно дивилася в камеру.

«Один з моїх улюблених напоїв - наш органічний апельсиновий імбирний лимонад», - підписала знімок зірка серіалу, поділившись своїми уподобаннями.

Як повідомлялося раніше, Мер'єм відкрила власне кафе і магазин делікатесів "Nosh Nosh" у Німеччині. Як розповіла сама актриса, це заклад для веганів, любителів делікатесів і колумбійської кави.

Лише за 20 хвилин пост зірки зібрав понад 45 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили безліч слів підтримки і компліментів.

«Приємного апетиту», «Мер'єм, вітаю тебе, прекрасний ресторан. Мені сподобалися ваші десерти», «Це великий успіх», «Ти красива», «Вау, як круто», - пишуть користувачі мережі.

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