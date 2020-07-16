Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Великолепный век», розбурхала знімками з батьками

Так, цього разу зірка здивувала зворушливими сімейними фото з батьками, яких показує вкрай рідко. Як виявилося, батьки знаменитостей з різних країн. Батько дівчини Хуссейн Узерлі родом з Туреччини, а дідусь Мер'єм часто їздив в Німеччину на заробітки. Одного разу поїхав і сам Хуссейн, проте в Туреччину вже не повернувся. Залишившись в Німеччині, чоловік зустрів свою любов на навчанні.

вони Познайомилися завдяки молодшому братові Хуссейна. Урсула Узерлі, за словами самої Мер'єм, дуже сильна і вольова жінка, яка побудувала кар'єру і виховує 4 дітей: двох синів від першого шлюбу і двох дочок від Хуссейна.

Також рудоволоса зірка нещодавно розповіла, що її батьки живуть разом вже сорок років, люблять один одного і продовжують дивувати. Зазначимо, батьки зірки дуже підтримували актрису у всіх її ролі та морально завжди були з нею, як тільки дівчина стала провідною актрисою «Чудового століття».

До цього епатажна і знаменита актриса підкорила чином під час літньої фотосесії на природі. Як відомо, зірка є любителькою домашнього відпочинку і часто ділиться фото, зробленими в домашній обстановці. В цей раз Мер'єм вдалося вразити новою витівкою.

Струнка зірка показала, як катається на коні в скромному вбранні - сукні-міді з акуратним принтом в дрібний квітка. При цьому свої руді локони артистка заплела в акуратний пучок і радісно посміхалася під час того, як її фотографували.

Схоже, зірка дуже сподобалася кінна прогулянка - на останньому фото Мер'єм зворушливо обняла тварина, схиливши до того голову.

«Я в любові», «Графіки з Туреччиною, слідкуйте будь ласка дивіться на кількість коронавірусів, чому ви гуляєте», «💋💋💖💖 просто супер мрія» «Ідеальна дівчина» , «Prima mein liebe❤️», «Ух ти дивовижне фото», «Так гарно ❤️», «Cool😍», «Люблю тебе», написали захоплені фанати.