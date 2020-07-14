Популярна актриса Мер'єм Узерзли, яка зіграла Хюррем в серіалі «Величне століття», похвалилася нереальною красою в новій ніжною фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Яке велике задоволення, працювати з одним з кращих німецьких фотографів. Спасибі за прекрасний час, які ми розділили вчора», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Мер'єм позує в одному платті без білизни, елегантно задерши руки й зібравши волосся в пучок. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Чиста краса», «обожнюю тебе!», «вау, неймовірно», «ти божевільна і красива! Бомба», «ідеальний вигляд», «пожежа! Бомба», — пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, що прославилася серіалом "Величне століття", порадувала шанувальників своєю красою.
36-річна актриса не перестає дивувати фанатів своєю прекрасною і нев'янучою зовнішністю, а на цей раз вона показала свою дивовижну красу будинку. Мер'єм Узерлі зробила селфі, закарбувавши своє обличчя крупним планом.
Для знімка зірка популярного серіалу вибрала легке плаття ніжно-рожевого кольору з квітковим візерунком. Образ актриси доповнив великий букет квітів, який можна помітити на задньому плані - на їх фоні Узерлі виглядає ще більш квітучою і прекрасною. Складається враження, що через Мер'єм меркне все навколо.
Нагадаємо, зірка "Величне століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.
А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".