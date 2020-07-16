Актриса Мер'єм Узерлі з легендарного серіалу «Величне століття» спантеличила положенням в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографіях Узерлі позує в новому романтичному образі, демонструючи ідеальне обличчя без макіяжу. На одному зі знімків вона на щось спирається рукою, із-за чого здається, що знаменитості кругленький животик. Це не пройшло непоміченим повз її шанувальників.

При цьому самі кадри Узерлі ніяк не прокоментувала.

«Ти в положенні?», «Мер'єм, ти вагітна?», «шикарна», «що не так з твоїми губами», «я закохався у твої очі», «як солодко ти виглядаєш», «богиня», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що актриса Мер'єм Узерлі з серіалу «Величне століття» похвалилася ідеальною красою, показавши лице поблизу

Так, 36-річна актриса вирішила здатися перед шанувальниками з елегантною зачіскою і плаття, демонструючи поблизу ідеальне обличчя. Доповнювали образ кумира красиві сережки й макіяж.

А на іншому знімку Узерлі красиво заглядає в кадр, виставивши напоказ ідеальні риси обличчя. Фотографії вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "Величне століття".