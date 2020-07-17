Популярна українська співачка Настя Каменських записала нове відео для молодіжної мережі ТікТок

Як передає Politeka.net, ролик з'явився на сторінці співачки в Instagram. Красуня вирішила взяти участь у черговому челленджі ТікТока. Цього разу вона влаштувала ігри з перевдяганням. Настя поставила перед собою чотири пари взуття і стала під музику міняти вбрання. Спочатку вона була в домашній піжамі, після чого приміряла офісний наряд і джинсову сукню. Останнім образом Каменських став рожевий спортивний костюм.

«Який з них вам найбільше подобається?», - запитала зірка у шанувальників.

За дві години пост Каменських подивилися майже 300 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів. Чоловік співачки Потап точно не встоїть перед такою різноманітністю.

«Ви у всьому прекрасна», «Це просто вогонь», «Кожен образ офігенний», «Всі! Я тебе обожнюю», «Така красива, вам все пасує», «Дуже красиве відео», «Зачот», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Каменських з'явилася на фото в стильному вбранні. Вона одягла білий топ на тонких бретельках і спортивні штани з металевим відблиском. Велике декольте притягувало погляд, а красива прикраса додала акценту на пишні форми. Красуня зібрала волосся в хвіст.

Нагадаємо, що зализана Каменських побешкетувала своєю "Кім" у дивному вбранні: "Настя, а вам не здається...".

Як повідомляла Politeka, Каменських «у всеозброєнні» блиснула бездоганним виглядом, українці в захваті: «Пощастило Потапу!».

Також Politeka писала, що Каменських приголомшила розмірами своєї "Кім", Тарзан у захваті: "Шалено красива".