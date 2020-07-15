Знаменита українська співачка Настя Каменських захопила стрункою фігурою в шкіряній сукні

Після схуднення та приведення тіла в порядок, Настя змінила імідж і почала активно вести свій instagram - зніматися у фотосесіях, проводити прямі ефіри і марафони, розповідати секрети своєї привабливості і створювати оригінальні ролики в "Тік-Тоці". Також Настя почала ділитися спеціальними роликами, нагадуючи про кліпи, які випустила не так давно, пише Рoliteka.net.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

З-за карантину співачка довгий час не виступала, тому почала активно нагадувати про раніше випущених піснях. У новому кліпі дівчина блиснула стрункими ніжками в шкіряній міні-плаття і нагадала про останніх музичних композиціях: 

«Заходите в додаток прямо зараз і слухайте всі мої треки в плейлисті “This is NK”! В ньому ви знайдете злиття культур, музику без кордонів, драйвовий настрій 🔥 в поєднанні з лірикою почуттів ❤️ Посилання на плейлист “This is NK” - в сторіс!» - розповіла Настя, отримавши неоднозначні коментарі.

Ось що пишуть користувачі:

«твоє життя - це облуда, а не музика. і цієї пісні в репертуарі NK і Потап і Настя немає жодної. Все це дешева мішура продається за великі гроші», «OMG👍👍🤩🤩йду слухати ❤️❤️❤️🤗🤗🤗🤗», «Допомагати дітям хворим на онкологію не прибутково,не популярно,але дуже по людськи», «Настя...ви класна...енергійна...але вам не здається, що пора вже міняти свої фірмові рухи...ви ж здатні на більше...а те що не сторіс....то обов'язково мову...здивоване обличчя...і прокрутка попою... 🤔🤔🤔», «👏👏👏👏👏👏bravo!! you are amazing!!!!!!», «Королева💖», «Гарна 💖💖💖».

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель: 

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу