Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про своє тіло

На фото Настя позує в білизні тілесного кольору, розвернувшись спиною до камери. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив. Каменських, щоб зробити фото дуже гарячим, прикусила один пальчик, що викликало захоплення у фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"чи згодні ви , що тіло - це відображення наших думок і внутрішніх відчуттів? Фігура, постава, хода - це результат турботи про своє здоров'я та поваги до себе, позитивних думок і настрою.

Я вважаю, що заняття спортом, ранкові зарядки, танці, йога, пробіжки в будь-яке зручне для вас час або інший варіант на ваш вибір - це в першу чергу прояви турботи про своє тіло і здоров'я", - написала Настя.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ідеальна. Так ,я згодна з вашими словами", "Завжди захоплююся цією милою, спекотною і прекрасною дівчиною", "чи Згодні ви, що на картинці ми бачимо дуже прекрасне тіло?", "Ні, не згодні. Поза тіла - відображення наших бажань", "Шалено красива", "Дуже подобаються Ваші тренування", "Шалено правильні і мотивуючі слова !!!!! Фото неймовірної краси".

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