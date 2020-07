View this post on Instagram

Согласны ли вы , что тело - это отражение наших мыслей и внутренних ощущений? Фигура, осанка, походка - это результат заботы о своем здоровье и уважения к себе, позитивных мыслей и настроя ⠀ Я считаю, что занятия спортом, утренние зарядки, танцы, йога, пробежки в любое удобное для вас время или другой вариант на ваш выбор - это в первую очередь проявления заботы о своём теле и здоровье 🤍 ⠀ И я стараюсь мотивировать и поддерживать вас на пути к вашему здоровому и спортивному телу 🥰 Именно поэтому я выкладываю в своём YouTube блоге разные тренировки, которые делаю всегда сама! ⠀ Сегодня утром я как раз опубликовала ещё одну! 🤩 Это non-stop кардио, которое круто прокачивает все тело, делает его стройным и подтянутым! ⠀ Начните каждое своё утро с любви к себе и с тренировки! Ссылка - в сторис. ⠀ И напишите, если вам нравятся мои тренировки на YouTube. Если да - я буду продолжать их выкладывать ☺️