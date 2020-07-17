39-річна американська світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян блиснула соковитою фігурою в шкіряному костюмі

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня вбралася в жовтий шкіряний комбінезон, який обтягнув її апетитні форми. Пишні груди Кім буквально випригували зі значного декольте. Вона стояла на колінах, трохи розставивши ноги. Волосся Кім було червоного кольору.

Незважаючи на настільки відверте фото у своєму пості Кардашьян вирішила підняти дуже серйозну тему.

«Якби у мене був яскраво-синій колір, я була б вірменським прапором. Для тих з вас, хто може не знати про те, що зараз відбувається у Вірменії, я хотіла б поділитися, щоб ви всі могли допомогти!», - написала зірка, після чого підняла тему порушення Азербайджаном заклику ООН про припинення вогню.

Варто відзначити, що підписники Кім неоднозначно сприйняли пост, незвичний для її сторінки. Кардашьян стали звинувачувати в тому, що вона мало розбирається в реальній ситуації, а пост, нібито, писала не вона.

Раніше повідомлялося, що чоловік Кардашьян, репер Каньє Уест оголосив в соцмережах, що висуває свою кандидатуру на пост президента США. Ймовірно, заяви Кім пов'язані саме з цією подією.

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