Зірка, як завжди, неперевершена

Американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардашьян вразила багатствами в білизні власного бренду

На сторінці спідньої білизни від фірми Кім з'явився її жаркий кадр, пише Politeka.net.

Знаменитість позувала в нижній білизні тілесного кольору на великих бретельках. Видно, як груди здавило тісною білизною, до того ж, Кардашьян ще й трохи зігнулася, мало не упустивши соковитий бюст.

Тілесні трусики ідеально сіли по фігурі знаменитості.

Красуня позувала на дерев'яному бруску, без сорому розставивши ноги.

Босоніжки з білим плетінням обвили ніжки до колін.

Кім всіляко вигиналася, її волосся було розпущеним, а погляд спрямований в об'єктив. При цьому красуня прочинила пухкі губи. Загалом, модель -

покорителька чоловіків.

За 15 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали модель і її білизну приємними повідомленнями. Деякі навіть повідомили про намір придбати комплект від зірки.

Нагадаємо, Кім Кардашьян показалася в червоному платті без білизни, демонструючи ідеальну талію. Красуня була в напівпрозорому платті з агроволокна, яке досить коротке і майже нічого не приховало.

В пості модель зізналася, що це архівні фото, які вона зберігає і ніколи не видалить.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в білизні тілесного кольору всіляко демонструючи не тільки білизну власного бренду, але і неймовірні форми.

На одному з фото красуня лягла на пісок. На моделі були маленький ліфчик з тонкими бретельками, що ідеально підкреслив її красиві груди.

Фото дуже гарячі й відірватися від них нереально.

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