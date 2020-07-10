Американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардашьян вразила багатствами в білизні власного бренду 

На сторінці спідньої білизни від фірми Кім з'явився її жаркий кадр, пише Politeka.net

Знаменитість позувала в нижній білизні тілесного кольору на великих бретельках. Видно, як груди здавило тісною білизною, до того ж, Кардашьян ще й трохи зігнулася, мало не упустивши соковитий бюст. 

Тілесні трусики ідеально сіли по фігурі знаменитості.

Красуня позувала на дерев'яному бруску, без сорому розставивши ноги. 

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Босоніжки з білим плетінням обвили ніжки до колін. 

Кім всіляко вигиналася, її волосся було розпущеним, а погляд спрямований в об'єктив. При цьому красуня прочинила пухкі губи. Загалом, модель -
покорителька чоловіків. 

За 15 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали модель і її білизну приємними повідомленнями. Деякі навіть повідомили про намір придбати комплект від зірки. 

Нагадаємо, Кім Кардашьян показалася в червоному платті без білизни, демонструючи ідеальну талію. Красуня була в напівпрозорому платті з агроволокна, яке досить коротке і майже нічого не приховало.

В пості модель зізналася, що це архівні фото, які вона зберігає і ніколи не видалить. 

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в білизні тілесного кольору всіляко демонструючи не тільки білизну власного бренду, але і неймовірні форми. 

На одному з фото красуня лягла на пісок. На моделі були маленький ліфчик з тонкими бретельками, що ідеально підкреслив її красиві груди. 

Фото дуже гарячі й відірватися від них нереально. 

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