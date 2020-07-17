39-летняя американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян сверкнула сочной фигурой в кожаном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка облачилась в желтый кожаный комбинезон, который обтянул ее аппетитные формы. Пышная грудь Ким буквально выпрыгивала из внушительного декольте. Она стояла на коленях, немного расставив ноги. Волосы Ким были красного цвета.

Несмотря на столь откровенное фото, в своем посте Кардашьян решила поднять очень серьезную тему.

«Если бы только у меня был ярко-синий цвет, я была бы армянским флагом. Для тех из вас, кто может не знать о том, что сейчас происходит в Армении, я хотела бы поделиться, чтобы вы все могли помочь!», - написала звезда, после чего подняла тему нарушения Азербайджаном призыва ООН о прекращении огня.

Стоит отметить, что подписчики Ким неоднозначно восприняли пост, непривычный для ее страницы. Кардашьян стали обвинять в том, что она мало разбирается в реальной ситуации, а пост, якобы, писала не она.

Ранее сообщалось, что муж Кардашьян, рэпер Канье Уэст объявил в соцсетях, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Вероятно, заявления Ким связаны именно с этим событием.

Напомним, что Ким Кардашьян в "невидимых" трусах бесстыже расставила ноги: "Покорительница мужчин".

Как сообщала Politeka, роскошная Ким Кардашьян едва уместила необъятные богатства в крошечном топе: "так и рвутся наружу".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян сняла образ "первой леди" и показала разврат в одном белье на диване: "Что думает Канье?".