Знаменита Кім Кардашьян похвалилася формами в досить відвертому вбранні

Відома на весь світ зірка американських реаліті-шоу опублікувала нове фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кім позує на тлі голої білої стіни. Красуня вирішила порадувати своїх шанувальників новим епатажним образом, який підкреслив всі достоїнства її фігури. На цей раз вона одягнена в обтягуючі чорні штани з високою талією, що підкреслюють її широкі стегна. Крім того, на ній короткий ліловий топ у вигляді корсета без бретелей. Вузьке вбрання ледь може вмістити в себе пишні груди Кардашьян, які так і норовлять з нього вискочити.

Зухвалий образ зірки доповнила косичка, в яку вона заплела своє волосся. Відзначимо, що останнім часом Кім вирішила трохи змінити образ і тепер щосили хизується яскраво-червоним волоссям.

Шанувальники зірки за короткий час поставили її посаді понад мільйон лайків і залишили під знімком тисячі коментарів.

Раніше ми писали, що Кім опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в одному лише нижній білизні і босоніжках на зав'язочках.

Так, гаряча Кім приміряла топ і трусики кремового відтінку, принадно розташувавшись на дивані. Здається, що її пишний бюст так і норовить вирватися з "кайданів" - можливо, зірка спеціально одягла бюстгальтер трохи меншого розміру, ніж треба.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зняла образ "першої леді" і показала розпусту в одній білизні на дивані.

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