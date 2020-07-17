Батько Жанни Фріске знає, як врятувати хвору на рак Заворотнюк

Історія хвороби Анастасії Заворотнюк розбурхала всіх небайдужих до її творчості людей. Крім того, ситуацією в житті актриси «хворіє» і Володимир Фріске - батько загиблої від раку співачки Жанни Фріске. Він розповів виданню Собеседник.ру, що може допомогти актрисі в боротьбі з раком, пише Politeka.net

Більше року Анастасія Заворотнюк бореться за життя - у актриси було діагностовано страшне захворювання - гліобластоми один з найбільш важко виліковних форм раку. Більше року Заворотнюк бореться за життя, вона перенесла кілька складних операцій і поруч з нею постійно знаходиться її чоловік Петро Чернишов. Зараз, за ​​даними деяких ЗМІ, актриса знаходиться в своєму будинку в селищі Крекшино.

«Речі про повну перемогу Насті над захворюванням не йде, - повідомило наше джерело. - Вона буде продовжувати лікування. Зараз в її стані намітилося поліпшення. Всі сподіваються на диво »- пишуть джерела в ЗМІ.

Переживає за здоров'я Заворотнюк і батько померлої від раку Жанни Фріске - Володимир Фріске. Чоловік зазначає, що не можна судити про поліпшення, якщо людину відпустили з лікарні.

«Важко сказати, добре це чи погано, коли людину відпускають з лікарні. Нам теж дозволили в якийсь момент побути вдома. Тоді Жанні стало краще, і протягом чотирьох місяців все було добре. А потім різко наступило погіршення. І за сім місяців вона пішла. Невідомо, як буде у випадку з Настею. Дай Бог, щоб все було добре. І щоб лікування допомогло цій дівчинці! » - каже чоловік.

Крім того, батько Фріске стверджує, що Анастасію лікують від пухлини мозку ліками, яке свого часу пропонували Жанні. Однак, до Фріске ці ліки так і не дійшла. Володимир Фріске зазначає, що ліки тоді до її дочки не дійшло, оскільки проти нього був її чоловік - Дмитро Шепелєв.

«Шепелев тоді не захотів. Він все ховався від цих ліків. Хоча нам говорили, що це дуже хороший засіб, яке вбиває віруси. Нам пропонував його професор з Санкт-Петербурга. Потрібно було туди їхати, спостерігатися. Але Шепелєв не захотів. Хоча, можливо, щось з цього і вийшло б »- розповів Фріске.

Фріске сподівається, що Заворотнюк зможе перемогти хворобу і вийти на сцену, щоб продовжувати радувати скучили за нею глядачів.

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