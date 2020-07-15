Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, Анна розповіла про зміни в своєму житті перервах

Як передає Politeka.net, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк, оголосила про те, що з осені буде жити окремо від своїх близьких. Дочка акторки закінчує ремонт у квартирі в центрі Москви і вже готується до прощання з батьківським домом і переїзду.

Вона розповіла, що буде сумувати за життям у будинку своєї матері. Анна зізналася, що планує відвідувати близьких на вихідних. В інший час дочка актриси буде насолоджуватися плюсами життя в мегаполісі.

«Я хочу скоріше опинитися в гущі московського життя і, виходячи на вулицю, зустрічати людей, бути в кроковій доступності до усіх благ нашої цивілізації. Але я впевнена, що після переїзду я буду сумувати і на вихідні все одно їхатиму за місто, бо ніщо не дає мені таке відчуття гармонії і внутрішнього спокою, як шелест дерев і спів птахів зранку», — написала Анна.

Нагадаємо, Анна Заворотнюк постраждала після походу в один з елітних салонів Москви. Після невдалого фарбування волосся дівчини виявилося спаленим і ламалися цілими пасмами від дотику. При цьому в салоні відмовилися визнати свою помилку, хоч і не взяли грошей від Анни, а також забезпечили її відновлювальними засобами.

Дівчині довелося зістригти частину раніше розкішної шевелюри, що її дуже засмутило. При цьому фолловери всіляко намагалися підтримати Анну Заворотнюк. Також багато хто відзначив, що й з новою стрижкою дівчина виглядає чарівно.

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