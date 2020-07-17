Дочка Олени Кравець з «Квартал 95» показала, як проводить час на пляжі зі своїми друзями

17-річна Маша Кравець не так давно випустилася зі школи, і зараз насолоджується заслуженим відпочинком. Дівчина вирішила показати, чим займається цим літом, у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, вона опублікувала кілька коротких відео, на яких показала, як відпочиває з друзями на пляжі. На першому відео її знімають зверху. Дівчина лежить на підстилці в стильному чорному купальнику і прикриває очі від яскравого сонця.

«Чілимо по повній», - підписала відео Маша.

На другому ролику вона демонструє свою зачіску. Так, дочка відомої гумористи вирішила трохи змінити свій образ і перетворила своє пряме волосся на легкі хвилі.

«Кучерики, привіт», - написала вона.

Дівчина позує перед камерою в максимально природному вигляді, без косметики на обличчі.

До цього ми писали, що Маша поділилася новим відео в Instagram. Дівчина покружляла перед камерою і видно, що вона залишилася задоволена собою. Видно, що вона дуже схожа на свою зоряну маму.

Як і багато підлітків в її роки Маша поспішає швидше стати дорослою, тому часто яскраво фарбується і результати демонструє у своєму мікроблозі. На опублікованих кадрах вона демонструє свій макіяж.

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