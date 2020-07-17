Співачки, актриси і моделі знають, як вражати публіку на червоних доріжках, однак не завжди їм це вдається в звичайному житті

На публіці зірки виблискують яскравими сукнями, короткими міні з блискіток, стильним макіяжем і модними прикрасами. Однак, у звичайному житті, на відпочинку або у відпустці зірки не користуються послугами стиліста. Схоже, дарма, адже саме тому артистки часто потрапляють у незручні ситуації із-за невдало підібраних нарядів.

Представляємо вашій увазі топ-підбірку образів знаменитостей, які рахуються невдалими через думки стилістів.

Настя Каменських після схуднення блищить в різних образах, проте її купальники часто критикують через невдалі ліфчиків або занадто тісних бікіні. Як відзначали стилісти, біле бікіні добре виглядає на дівчатах з засмаглою шкірою і стрункою талією. Однак, із-за того, що талія зірки не так яскраво виражена, бікіні білого кольору псує її фігуру. До речі, також це робить і купальник з леопардовим принтом, зливаючись з засмаглою шкірою і «гублячись» на тлі ефектної зовнішності Насті.

Ольга Серябкіна любить показувати себе в одній білизні, в купальниках і простих бікіні, проте коли зірка з'являється в них на пляжі, це викликає ажіотаж. Часто невдалі пози і досить тісні трусики псують фігуру дівчини. В результаті Ольга виявляється в центрі обговорень з їдкими коментарями. Стилісти наголошують, що незвичайні оправи сонцезахисних окулярів цілком можуть спотворити модні образи.

Анфіса Чехова є володаркою пишних форм і тонкої талії, проте далеко не всі купальники можуть підійти знаменитості. Будучи любителькою модного одягу, зірка намагається підбирати новинки в першу чергу, проте зрідка знаменитість помиляється фасоном. Підбираючи закриті купальнику Анфісі, наприклад, вдається виглядати ще більш пікантно, ніж в простому бікіні.

Ольга Бузова досить струнка телеведуча, тому завжди намагається грамотно візуально збільшити форми завдяки тканини з намистом і стразами. Однак, завжди є шанс «перемудрувати» надто прості і також надміру химерні фасони псують образи Олі.

MARUV має прямокутну талію і сама раніше відзначала, що кілька зайва вага заважає їй виконувати деякі трюки на шоу. Тому відверті фото в її купальниках часто критикують стилісти. Обтягуючі суцільні купальники підходять для дівчат з вузькою талією і акуратною груддю. Шнурівка нині вже не в моді, але різнокольорові клепки виглядають цілком свіжо.

Лера Кудрявцева славиться стрункою фігурою, любов'ю до вишуканим вбранням і модними образами на вечірках. При цьому на пляжі Лера часто з'являється в трусиках із завищеною талією, але часто це псує образ знаменитості, збільшуючи візуально її талію і живіт.

Надя Дорофєєва дуже струнка співачка, тому її образи викликають безліч захоплень. При цьому на пляжі фанати часто критикують зірку: її бліда шкіра різко контрастує з вибраними купальниками, а кольори псують зовнішність. Також деякі ліфчики невдало підкреслюють її форми, хоча сама зірка виглядає дуже доглянуто.

Нагадаємо, Ивлеева з "Орла і Решки" показала зайве в тісному майці, ліфчик не був би зайвим.

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