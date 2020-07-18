Юная дочь звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого впечатлила видом в модном образе

12-летняя Варвара Кошевая несмотря на столь юный возраст уже очень активно ведет свою страницу в Инстаграм, постоянно демонстрируя подписчикам разные модные луки. Девушке явно нравится наряжаться и делать селфи в разных образах.

На этот раз школьница поделилась серией новых снимков, передает Politeka.net.

На селфи Варвара позирует перед камерой в милой зеленой кофте с цветочным принтом. Красотка дополнила свой образ легким и свежим макияжем: девушка подкрасила ресницы и брови и выделила губы сочным блексом.

На последнем снимке Варвара также показала свои кроссовки, которые некоторым комментаторам напомнили обувь ее отца. Под фотографиями тут же появилось множество восторженных комментариев.

«На 3 картинке у бати кроссы украла?», «Кукла», «Классно делаешь макияж», «Красотка», «Что это за шикарная личность делает в моей ленте?», «Красавица просто», - пишут люди.

До этого мы писали, что Варвара впечатлила взрослым образом, примерив на себя роль модели.

Девушка решила попробовать себя в роли модели, демонстрируя разные наряды на фоне моря. Так, на снимке Варя позирует в длинном бежевом платье, дерзко задрав ногу на стоящее рядом ограждение. Стоит отметить, что платье выглядит более подходящим для взрослой женщины, чем для юной школьницы.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом.

Как сообщала Politeka, юная дочь Кошевого из «Квартал 95» дерзко задрала ногу в недетском платье.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» пожелтел и изменился в лице после слов жены: таким его еще не видели.