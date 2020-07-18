Літо – пора відвертих фотосесій в купальниках, а іноді без них

Politeka.net згадувала, хто зі співачок і моделей любить засмагати топлес і без сорому ділиться подібними кадрами.

Українська співачка Ольга Полякова не соромиться свого тіла і демонструє свої пишні форми при першій можливості. Артистка кілька раз епатувала публіку, публікуючи фото своєї оголеної «п'ятої точки» на пляжі.

Співачка Настя Каменських теж іноді не проти блиснути красою. Нещодавно сам Потап у своєму блозі показав, як його дружина засмагає в басейні без ліфчика.

Ольга Бузова любить фотографуватися топлес в незвичайних місцях. Дівчина ставиться до таких фото абсолютно спокійно.

Зірка Victoria’s Secret, німецька модель Хайді Клум досить часто публікує відверті фото. Красуня любить засмагати голяка у себе у дворі.

Ще одна модель Victoria’s Secret Жизель Олівейра теж не проти блиснути спокусливими формами заради пікантного кадру.

А ось бразильська модель Алессандра Амбросіо буквально днями влаштувала сонячну фотосесію топлес. Жінка позувала біля басейну, прикрившись лише рушником.

Американська модель Емілі Ратаковскі теж не проти похвалитися своїми апетитними принадами. Вона любить не лише відверті купальники, але і їх відсутність.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

Як повідомляла Politeka, епатажна Бузова без сорому залишилася в одних трусах: "Фурор".

Також Politeka писала, що Каменських приголомшила розмірами своєї "Кім", Тарзан у захваті: "Шалено красива".