Лето – пора откровенных фотосессий в купальниках, а иногда без них

Politeka.net вспоминала, кто из певиц и моделей любит загорать топлес и без стеснения делится подобными кадрами.

Украинская певица Ольга Полякова не стыдится своего тела и демонстрирует свои пышные формы при первой возможности. Артистка несколько раз эпатировала публику, публикуя фото своей оголенной «пятой точки» на пляже.

Певица Настя Каменских тоже иногда не прочь сверкнуть красотой. Недавно сам Потап в своем блоге показал, как его жена загорает в бассейне без лифчика.

Ольга Бузова любит фотографироваться топлес в необычных местах. Девушка относится к таким фото абсолютно спокойно.

Звезда Victoria’s Secret, немецкая модель Хайди Клум достаточно часто публикует откровенные фото. Красотка любит загорать голышом у себя во дворе.

Еще одна модель Victoria’s Secret Жизель Оливейра тоже не прочь сверкнуть соблазнительными формами ради пикантного кадра.

А вот бразильская модель Алессандра Амбросио буквально на днях устроила солнечную фотосессию топлес. Женщина позировала возле бассейна, прикрывшись лишь полотенцем.

Американская модель Эмили Ратаковски тоже не прочь похвастаться своими аппетитными прелестями. Она любит не только откровенные купальники, но и их отсутствию.

Напомним, что Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

Как сообщала Politeka, эпатажная Бузова без стеснения осталась в одних трусах: "Фурор".

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