Українська популярна співачка Оля Полякова блиснула розкішною фігурою на яхті

Як передає Politeka.net, красуня поділилася відео з відпочинку у себе в Instagram. Полякова одягла чорний купальник і всілася грітися на сонечку. Співачка витягнула вперед свої довгі стрункі ніжки і вигнулась у спокусливій позі.

На відео видно, що Полякова позувала для фото, але в процесі зйомки з'ясувалося, що це відео. Співачка не розгубилася і почала позувати для ролика.

«Пишуть фотошоп, ось вам пруф))) дівчата давайте до мене в марафон, всі такі будете! І запам'ятайте: чим стрункіші ноги, тим вони виглядають довшими!)», - написала артистка.

За 40 хвилин пост зірки подивилося майже 70 тисяч осіб. Не стрималася співачка Лоліта і поставила лайк під постом. В коментарях артистці залишили безліч компліментів з приводу її зовнішності.

«Але такі нескінченно-шикарні ноги тільки Бог дає, марафон тут не допоможе», «Олю, у тебе ноги як щогли королівського фрегата», «Ноги від вух», «Боже, Оль. Ви шикарна. Таке гарне тіло», «Полякова, яка класна у вас фігура», «Оленька, ви найкрасивіша, а фігура просто шикарна», «Боже ці ноги», «Королева», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше Полякова показала у всій красі свою «п'яту точку».

Нагадаємо, що струнка Полякова зі штангою здивувала фігурою після марафону: «Боже, скоро за вітром бігати будеш».

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