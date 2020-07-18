Серіал "Моя прекрасна няня", який виходив на екрани з 2004 по 2008 роки завоював величезну популярність у глядачів, тому тема про акторів ситкому досі хвилює глядачів
На жаль, у житті не все так сонячно, як показано в серіалах. Деякі актори "Моєї прекрасної" няні покинули цей світ, тому не зайвим буде згадати про них.
Актриса Любов Поліщук, яка виконала роль матері головної героїні, померла у 2006 році, у віці 57 років, пише 24smi.org. Багато років тому зірка травмувала хребет в автомобільній аварії. Пізніше у зірки діагностували онкологічне захворювання. Артистка боролася за життя, їй зробили з видалення частини хребта, однак у підсумку переміг рак.
Артистка померла від саркоми хребта у своїй квартирі.
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Бабусю головної героїні зіграла Олександра Назарова. Зірка померла у 2019 році на 80-му році життя. Останнім часом жінка страждала захворюванням легень.
Смерть настала від поліорганної недостатності у лікарні.
Актор Дмитро Персин з'явився в серіалі в образі Лева Спинолома. Артист помер у грудні 2009 року від пухлини головного мозку. Йому було всього 46 років.
Ольга Прохватило знімалася в багатьох серіалах, у тому числі: «Вороніни», «Татусеві дочки», «Солдати», «Щасливі разом». У "Моїй прекрасній няні" зірка зіграла "тьотю Раю".
Артистка останні роки скаржилася на сильні болі в спині. Смерть настала у своїй квартирі у 2013 році від відриву тромбу в 45 років.
Актриса Ангеліна Варганова також пішла з життя зовсім молодою, їй було всього 42 роки. Зірка більше запам'яталася глядачам роллю дружини доктора Антонова в серіалі «Татусеві дочки».
Проте вона з'явилася і в сьомому сезоні «Моєї прекрасної няні» в образі Ізольди Андріївни, подруги Олени. Причиною смерті артистки стала пневмонія.
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