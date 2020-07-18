Сериал "Моя прекрасная няня", который выходил на экраны с 2004 по 2008 года завоевал огромную популярность у зрителей, поэтому тема об актерах ситкома до сих волнует зрителей

К сожалению, в жизни не все так солнечно, как в показано в сериалах. Некоторые актеры "Моей прекрасной" няни покинули этот свет, поэтому нелишне вспомнить о них.

Актриса Любовь Полищук, которая исполнила роль матери главной героини, умерла в 2006 году, в возрасте всего 57 лет, пишет 24smi.org. Много лет назад звезда травмировала позвоночник в автомобильной аварии. Позже у звезды диагностировали онкологическое заболевание. Артистка боролась за жизнь, ей сделали по удалению части хребта, однако в итоге рак победил.

Артистка умерла от саркомы позвоночника в своей квартире.

Бабушку главной героини сыграла Александра Назарова. Звезда скончалась в 2019 году на 80-м году жизни. Последнее время женщина страдала заболеванием легких.

Смерть наступила от полиорганной недостаточности в больнице.

Актер Дмитрий Персин появился в сериале в образе Левы Спинолома. Артист скончался в декабре 2009 года от опухоли головного мозга. Ему было всего 46 лет.

Ольга Прохватыло снималась во многих сериалах, в том числе в: «Воронины», «Папины дочки», «Солдаты», «Счастливы вместе». В "Моей прекрасной няне" звезда сыграла "тетю Раю".

Артистка последние годы жаловалась на сильные боли в спине. Смерть наступила в своей квартире в 2013 году от оторвавшегося тромба в 45 лет.

Актриса Ангелина Варганова также ушла из жизни совсем молодой, ей было всего 42 года. Звезда больше запомнилась зрителям ролью жены доктора Антонова в сериале «Папины дочки».

Однако она появилась и в седьмом сезоне «Моей прекрасной няни» в образе Изольды Андреевны, подруги Елены. Причиной смерти артистки стала пневмония.

Напомним, опьяненная актриса "Моей прекрасной няни" неожиданно сообщила о зависимости: "Прекрасно приспособилась..."

Как сообщала Politeka, что появились новые данные о больной раком актрисе "Моей прекрасной няни" ошеломляют: "Скоро увидите в кино".

Также Politeka писала, что новая драма случилась в семье актрисы "Моей прекрасной няни", дочь актрисы осталась без богатого жениха: последние фото пары.