Примадонна російської естради Алла Пугачова спантеличила кадром з дитиною на руках

Як передає Politeka.net знімок з'явився на фан-сторінці дочки Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавети. (Щоб переглянути фото проскролльте вниз)

На знімку Співачка позує зі звичною пишною шевелюрою. На руках артистка тримає маленького дитини.

При цьому ніхто не може зрозуміти, що за малюк. Хтось припустив, що це може бути онука Пугачової Клавдія, але були й інші версії.

«Клавдія???», «Боже! Не зовсім вдале фото!», «Клава маленька», «Мені так здається це ще до двійнят Алла хворіла дітьми, ну бог подарував їм солодку парочку вірте, мрії збуваються», «Майбутній мажорик, не з вулиці ж малюк», «Хто це?», «Дуже схожий на Запахущого-молодшого...😊», «Ліза?», - губляться в здогадах фанати Примадонни.

Нагадаємо, внучка Алли Пугачової Клавдія народилася 30 березня 2012 року в США. Клавдія –третя дитина Крістіни Орбакайте від третього шлюбу. Батько Клавдії, Михайло Земцов, бізнесмен, стоматолог.

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "Обалденная наша!".

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