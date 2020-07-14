Популярный российский актер Федор Добронравов напугал фанатов внешним видом

Свежее фото появилось у актера на странице Инстаграм, передает Politeka.net. Артист сидел в окружении коллег и друзей. На фото собрались российские звезды, в том числе актеры шоу «6 кадров», в котором долгое время играл Добронравов.

На фото артист выглядел довольно старым. Всему виной борода, которую он отрастил во время карантина. Несмотря на то, что актеру 58 лет, выглядит он глубоким стариком.

«День рождения Эдика Радзюкевича!», - подписал фото актер.

За несколько дней фото собрало более 40 тысяч лайков. В комментариях стали обсуждать собравшийся коллектив, а также внешность актера. Многие поклонники недоумевают, почему Федор так запустил себя.

«Любимые актеры, как же приятно вас вместе видеть», «Какие все красивые и хорошие», «Федор, что ж вы везде как дедушка прям..Вы дедушка, я знаю, но ведь вам и 60-ти нет», «Так все изменились», «Легенды детства!», «И у обоих бороды! Символично!», «Не старейте, пожалуйста», «Зато потом Федор сбривает бороду и хоп, снова молодой мужчина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Добронравов поделился трогательным фото со своими тремя внучками.

Напомним, что звезда «Сватов» Добронравов в отчаянии устроился работать дворником в детсаду: "Плакал каждый раз...".

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» засветилась с осунувшимся Добронравовым, кадры говорят за себя: «Безнадежно уже».

Также Politeka писала, что Федор Добронравов из "Сватов" превратился в глубокого старика и заговорил о рае: "Бать, не старей, а?".