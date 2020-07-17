Король поп-сцени Філіп Кіркоров активно практикує відносини без зобов'язань

Гучну заяву популярний співак зробив на пісенному конкурсі у Вітебську, передає Politeka.net.

За його словами, він активно практикує інтимні стосунки без будь-яких зобов'язань, оскільки "має на це право".

«Ходжу направо і наліво, маю право. Секс без зобов'язань. Я не пов'язаний узами шлюбу. Гуляю, як хочу і з ким захочу. Може, коли-небудь я розповім про це – і у вас заворушаться волосся!», - відверто зізнався Філіп Кіркоров.

Популярний виконавець також розповів про ставлення до колишньої дружини Алли Пугачової. Він зазначив, що примадонна завжди може на нього розраховувати.

«Немає у нас ніяких відносин, у кожного своє життя. Ми не дружимо будинками, це було б дивно. Але я відчуваю до неї почуття любові і вдячності. І вона знає, коли прийде біда, я завжди допоможу. А радості їй є з ким ділити», - підкреслив король поп-сцени.

Підсумовуючи, Філіп Кіркоров вирішив пролити світло на його відносини з оперним співаком Миколою Басковим.

"Я Коленьку обожнюю. Він хороший, і у нього завжди можна взяти в борг", - додав він, виступаючи на "Слов'янському бульварі" в Білорусі.

Раніше ми розповідали, як Філіп Кіркоров оскандалився кімнатою для свого сина.

Короля поп-сцени звинуватили, що кімната зовсім не за віком Мартіну і він буквально позбавив його дитинства. Інтер'єр, який показаний в мережі нагадує скоріше апартаменти дорослого серйозного чоловіка, ніж дитячу кімнату 6-річного хлопчика.

Примітно, що в кімнаті немає жодної іграшки, розвиваючого куточка і взагалі чого-небудь дитячого. Велике двоспальне ліжко, диван, тумбочки й статуетки з безліччю «золотих» деталей явно не відповідають інтер'єру дитячої спальні.

Нагадаємо, Басков і Кіркоров приголомшили пікантними фото з Наташею Корольовою: "справжня пантера".

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