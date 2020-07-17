Стало відомо, як учасники "Фабрики зірок" бурхливо проводили час на гастролях

Про це в коментарі журналістам розповіла екс-продюсер каналу Музтв Олеся Сазикіна, пише Експресс-газета.

За її словами, репера Тіматі і співачку Ірину Дубцову, яка була суддею українського шоу "Х-фактор", нібито пов'язує не лише дружба.

Сазикіна зізналася, що Дубцова і Тіматі зблизилися під час гастролей, і їм не завадив навіть той факт, що співачка була одружена, а репер зустрічався з дівчиною.

Тоді на гастролі "Фабрики зірок" відправили майбутнього директора Діми Білана Влада Пряникова, який вже конфліктував з артистами. Йому не подобалося, що молоді співаки влаштовували вечірки.

Після одного з таких концертів Пряників не стримався і видав: "Я розповім керівництву, як Тіматі з Дубцовою в готелі влаштовували оргії. Я бачив, як вона вночі виходила з його номера, а до цього звідти доносилися гучні крики і стогони".

Нагадаємо, весілля Ірини Дубцової з Романом Черніциним відбулося в 2004 році прямо на проекті «Фабрика зірок». Такий подарунок піднесли продюсери шоу. У 2007 році у пари народився син Артем. Але у Дубцової трапилася післяпологова депресія. Сімейне життя Ірини та Романа не склалося.

Незабаром після розлучення Ірини з'явився новий бойфренд по імені Тигран Мальянц, з якими вона перебувала в стосунках два роки.

Що стосується Тіматі, то у 2014 році 2-я віце-міс Росії Олена Шишкова народила йому доньку Алісу. З 2015 року репер зустрічається з фотомоделлю Анастасією Решетніковою, від якої у нього син Ратмір.

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