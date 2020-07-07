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Победительница «Х-фактора» Элина Иващенко засветила роскошную фигуру в купальнике

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала во всей красе, передает Politeka.net. Девушка выбрала черный купальник, который подчеркнул ее пышные формы. Красотка встала боком, демонстрируя свои аппетитные изгибы.

Как известно, 18-летняя Элина Иващенко с самого детства занимается творчеством. В 2016 году она победила в шоу «Голос. Дети», а в 2019 году одержала победу в шоу «Х-фактор» под руководством продюсера Игоря Кондратюка. В конце июля девушка представит Украину на международном фестивале искусств «Славянский базар».

В интервью «КП в Украине» девушка рассказала, что мечтает достойно представить свою страну на таком масштабном конкурсе. Красотка ставит себе цель не просто выступить в Витебске, но и привезти на родину победу.

«Украина очень много раз занимала призовые места на "Славянском базаре", в том числе и получала Гран-при. Мне хочется стать той, кто привезет победу в нашу страну», - поделилась своими планами Иващенко.

Она рассказала, что долгое время готовилась к конкурсу. На фестивале она споет украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду", а также песню Бейонсе – Listen.

«У меня давно было желание спеть украинскую народную песню на концерте или конкурсе», - отметила артистка.

Напомним, что известно о победительнице шоу "Х-фактор" Элине Иващенко.

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