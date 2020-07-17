Стало известно, как участники "Фабрики звезд" бурно проводили время на гастролях
Об этом в комментарии журналистам рассказала экс-продюсер канала Музтв Олеся Сазыкина, пишет Экспресс-газета.
По ее словам, рэпера Тимати и певицу Ирину Дубцову, которая была судьей украинского шоу "Х-фактор", якобы связывает не только дружба.
Сазыкина призналась, что Дубцова и Тимати сблизились во время гастролей, и им не помешал даже тот факт, что певица была замужем, а рэпер встречался с девушкой.
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Тогда на гастроли "Фабрики звезд" отправили будущего директора Димы Билана Влада Пряникова, который уже конфликтовал с артистами. Ему не нравилось, что молодые певцы устраивали вечеринки.
После одного из таких концертов Пряников не сдержался и выдал: "Я расскажу руководству, как Тимати с Дубцовой в гостинице устраивали оргии. Я видел, как она ночью выходила из его номера, а до этого оттуда доносились громкие крики и стоны".
Напомним, свадьба Ирины Дубцовой с Романом Черницыным состоялась в 2004 году прямо на проекте «Фабрика звезд». Такой подарок преподнесли продюсеры шоу. В 2007 году у пары появился сын Артем. Но у Дубцовой случилась послеродовая депрессия. Семейная жизнь Ирины и Романа не сложилась.
Вскоре после развода у Ирины появился новый бойфренд по имени Тигран Мальянц, с которым она состояла в отношениях два года.
Что касается Тимати, то в 2014 году 2-я вице-мисс России Алена Шишкова родила ему дочь Алису. С 2015 года рэпер встречается с фотомоделью Анастасией Решетниковой, от которой у него сын Ратмир.
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