Известный российский комик Гарик Харламов после новостей о разводе с актрисой Кристиной Асмус показал, как проводит время со своей дочерью
Артист поделился милыми семейными кадрами в Инстаграм, передает Politeka.net.
На видео юморист и его 6-летняя дочь Настя объявляют, что на один день решили взять себе новые имена: Соня и Максим. Они сидят в кафе на берегу реки и едят кукурузу.
Харламов также поделился видео, на котором его дочь увлеченно танцует под музыку, явно подражая движениям взрослых.
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«Было решено сегодня, что мы Максим и Соня)) сложно сказать почему?)) Кукурузный день) все полная чушь, лишь бы все детки были здоровы и счастливы. Все детям. Как Ленин заговорил», - написал артист.
Поклонники Харламова активно комментируют его публикацию.
«Вся в мать», «А мама гуляет пока папа с ребенком», «Как она на Асмус похожа», «Всё отлично, мамы не хватает!», «Такие счастливые», «Копия Кристина», «Талантливый ребенок у талантливых родителей», - пишут люди.
Напомним, после восьми лет совместной жизни Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили о разводе. При этом они подчеркнули, что решение приняли давно и на него не повлиял ни скандал с фильмом «Текст», ни карантин.
Напомним, Кристина Асмус после скандала с пластикой решилась раскрыть правду: «У Харламова деньги закончились».
Как сообщала Politeka, похудевший Харламов с размахом отметил развод с Асмус: "До четырех часов утра...".
Также Politeka писала, что Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».