Популярная актриса Мерьем Узерли из сериала «Великолепный век» похвасталась идеальной красотой, показав лицо вблизи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, 36-летняя актриса решила показаться перед поклонниками с элегантной стрижкой и платье, демонстрируя вблизи идеальное лицо. Дополняли образ кумира красивые серьги и макияж.

А на другом снимке Узерли красиво заглядывает в кадр, выставив напоказ идеальные черты лица. Фотографии она никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в восторг.

«Королевский взгляд», «Хюррем – супер звезда», «красавица», «твоё лицо завораживает», «выглядишь отпадно», «вот это вид! Аж мурашки по коже», «моя королева», «ты настолько красива», - пишут они.

Как сообщалось ранее, немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой.

36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.

Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане - на их фоне Узерли выглядит еще более цветущей и прекрасной. Складывается впечатление, что из-за Мерьем меркнет все вокруг.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".